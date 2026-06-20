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Трамп назвал Си Цзиньпина и Моди величайшими мировыми лидерами

Американский лидер отметил, что США сейчас ведут с Индией «большой бизнес».

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 19 июня заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди являются величайшими мировыми лидерами.

В интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о том, каких двух лидеров он считает величайшими и является ли Си Цзиньпин одним из них, Трамп сказал: «Да. С точки зрения лидерства это правда». Говоря о втором лидере, американский президент выделил Моди и отметил, что он «очень хорош».

Трамп также подчеркнул, что Моди — «великий лидер» и США сейчас ведут с Индией «большой бизнес».

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