Трамп назвал Си Цзиньпина и Моди величайшими мировыми лидерами

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 19 июня заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди являются величайшими мировыми лидерами.
В интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о том, каких двух лидеров он считает величайшими и является ли Си Цзиньпин одним из них, Трамп сказал: «Да. С точки зрения лидерства это правда». Говоря о втором лидере, американский президент выделил Моди и отметил, что он «очень хорош».
Трамп также подчеркнул, что Моди — «великий лидер» и США сейчас ведут с Индией «большой бизнес».