Трамп назвал Си Цзиньпина и Моди величайшими мировыми лидерами

В интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о том, каких двух лидеров он считает величайшими и является ли Си Цзиньпин одним из них, Трамп сказал: «Да. С точки зрения лидерства это правда». Говоря о втором лидере, американский президент выделил Моди и отметил, что он «очень хорош».