«Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зелёной толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», — написал Медведев в Х.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Зеленского ордена Белого орла, из-за решения главаря киевского режима присудить имя героев УПА* одному из подразделений украинской армии.
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