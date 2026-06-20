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Зеленскому предложили повесить нацистский крест вместо польского ордена Белого орла

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсетях резко прокомментировал решение польских властей лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла.

«Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зелёной толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», — написал Медведев в Х.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Зеленского ордена Белого орла, из-за решения главаря киевского режима присудить имя героев УПА* одному из подразделений украинской армии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Организация включена в перечень экстремистских, её деятельность запрещена в России.

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