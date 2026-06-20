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Русский язык звучит в Вильнюсе ежедневно, заявил экс-депутат

Экс-депутат Панкратов: жители Литвы ежедневно используют русский язык.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Жители Литвы ежедневно используют русский язык, минуя запреты властей, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

В апреле правозащитники рассказывали РИА Новости, что власти стран Балтии запрещают жителям республик публично общаться на русском языке. Ограничения распространяются в том числе на детские учреждения. Но как заверил Панкратов, угрозы чиновников не останавливают литовцев от использования русского языка в повседневной жизни.

«Русский язык звучит в Вильнюсе ежедневно: в быту, в сервисе, в медиа, в уличной культуре», — сказал Панкратов, отвечая на вопрос, что будет с русским языком на фоне запретов властей.

Однако, продолжил собеседник, как только русский язык становится «заметным», он превращается в публичное преступление, что создает довольно абсурдную ситуацию. «С одной стороны — декларируемые европейские нормы, свобода выражения и невозможность юридического запрета. С другой — постоянное давление с требованием вытеснить язык из публичного пространства», — заключил Панкратов.

Как заявляли РИА Новости прибалтийские активисты, ограничительные меры в странах Балтии касаются не только русского языка. Местные власти трех прибалтийских республик запрещают возлагать цветы у советских памятников, использовать Георгиевскую ленточку, поздравлять друг друга с Днем Победы. Все эти действия расцениваются правительством как угроза национальной безопасности.

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