Русский язык звучит в Вильнюсе ежедневно, заявил экс-депутат

Однако, продолжил собеседник, как только русский язык становится «заметным», он превращается в публичное преступление, что создает довольно абсурдную ситуацию. «С одной стороны — декларируемые европейские нормы, свобода выражения и невозможность юридического запрета. С другой — постоянное давление с требованием вытеснить язык из публичного пространства», — заключил Панкратов.