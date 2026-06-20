Ямаль: Месси — лучший игрок в истории, но я не хочу подражать ему

«Месси — лучший игрок в истории. Если у кого-то есть сомнения, то это потому, что они сами их ищут. В каждом матче Месси доказывает, что он лучший. Но речь не идёт о том, чтобы подражать ему или Мбаппе. Они на 10 лет старше меня. Я могу забить 16 голов, а потом проиграть в полуфинале. Так что это не то, к чему я стремлюсь», — приводит его слова Barca Universal.