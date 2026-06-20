В Польше нашли способ оставить у Зеленского отобранный орден

«Важно отметить, что решение президента о лишении награды, согласно статье 144 Конституции, требует подписи премьер-министра. Это означает, что Дональд Туск должен будет подписать такое решение. Это условие для того, чтобы оно имело юридическую силу», — говорится в материале.