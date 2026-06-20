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В Польше нашли способ оставить у Зеленского отобранный орден

Wiadomości: Туск может сохранить орден Зеленскому благодаря юридической уловке.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск может добиться того, что орден Белого орла, несмотря на решение президента Кароля Навроцкого, останется у Владимира Зеленского, пишет газета Wiadomości.

«Важно отметить, что решение президента о лишении награды, согласно статье 144 Конституции, требует подписи премьер-министра. Это означает, что Дональд Туск должен будет подписать такое решение. Это условие для того, чтобы оно имело юридическую силу», — говорится в материале.

Как уточняет издание, предлогом для лишения ордена может быть награждение, которое произошло в результате введения в заблуждение или из-за деяния, в результате которого награжденный стал недостойным ордена или награды.

Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам после окончания саммита Европейского союза, что Владимир Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, называя воинскую часть в честь деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*). При этом он назвал позорными действия Зеленского по героизации деятелей УПА*.

В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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