Axios: Уиткофф направляется в Швейцарию на переговоры с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сейчас направляется в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана, а зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер уже находится там. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист портала Axios Барак Равид.