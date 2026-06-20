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Умер режиссёр сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз

Американский режиссёр сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его семья.

Американский режиссёр сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его семья.

Как пишет CBS News, за свою карьеру он снял более 1000 эпизодов сериалов, включая «Уилл и Грейс», «Фрейзер» и «Два с половиной человека».

Берроуз был лауреатом 11 премий «Эмми» и пять раз удостаивался награды Гильдии режиссёров США. Причина смерти не уточняется.

Ранее сообщалось, что актрису театра и кино, звезду сериалов «Папины дочки», «Кухня» и «Интерны» Татьяну Плетнёву похоронили в Москве.

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