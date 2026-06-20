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В СНГ начали работу над юридическими аспектами выхода Молдавии

Первый департамент стран СНГ МИД России сообщил о запуске работы над правовыми аспектами выхода Молдавии из Содружества. Первая встреча прошла 19 июня. В ней участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, исполкома и отраслевых органов СНГ.

Первый департамент стран СНГ МИД России сообщил о запуске работы над правовыми аспектами выхода Молдавии из Содружества. Первая встреча прошла 19 июня. В ней участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, исполкома и отраслевых органов СНГ.

«19 июня в Минске состоялось первое заседание экспертов государств СНГ по инвентаризации подписанных в формате Содружества международных договоров и других документов с участием Молдавии», — сообщили в департаменте (цитата по «РИА Новости»).

На заседании рассмотрели составленные депозитарием списки документов, которые разделили по их юридической сути на договоры и иные акты, а по составу участников — на соглашения исключительно для стран СНГ и открытые для третьих государств.

По информации ведомства, всего рассматривается 448 документов, и сейчас главная цель — понять, какие из них автоматически перестанут работать для Кишинева после его выхода из Содружества, а в каких соглашениях страна сможет продолжить участие.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия уведомила исполком о выходе из ключевых соглашений СНГ, но выразила желание остаться в 102 экономических договорах.

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