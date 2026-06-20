Кравцов: с 2027 года в старших классах изменят программу обучения

Обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — цитирует его агентство.
Кравцов отметил, что по новым правилам школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Сейчас обязательным является углублённое изучение двух предметов.
Кроме того, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов. Проект стандарта планируется утвердить в июле.
Ранее Кравцов сообщил, что в школах России начнут изучать арабский язык с 1 сентября.