Сестра Роналду — о критике футболиста: неблагодарные невежды

Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, вызвалась о критике в адрес её брата после первого матча на чемпионате мира.
«Они не уважают даже собственные семьи, не говоря уже о человеке, которому не нужно никому ничего доказывать и который находится там из-за любви, неблагодарные невежды», — написала она в соцсетях.
Португалия сыграла вничью с ДР Конго на старте чемпионата мира — 2026. Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.
Роналду провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.
Ранее Пол Скоулз высказался об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026.