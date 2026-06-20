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Сестра Роналду — о критике футболиста: неблагодарные невежды

Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, вызвалась о критике в адрес её брата после первого матча на чемпионате мира.

Источник: RT на русском

Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, вызвалась о критике в адрес её брата после первого матча на чемпионате мира.

«Они не уважают даже собственные семьи, не говоря уже о человеке, которому не нужно никому ничего доказывать и который находится там из-за любви, неблагодарные невежды», — написала она в соцсетях.

Португалия сыграла вничью с ДР Конго на старте чемпионата мира — 2026. Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.

Роналду провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее Пол Скоулз высказался об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026.