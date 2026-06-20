Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Севастополем

Российские военные отражают атаку Вооружённых сил Украины в Севастополе, средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что средства ПВО армии России уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.
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