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Продюсер и владелец игры «Что? Где? Когда?» попала в «Миротворец»: в чем Киев обвиняет Наталию Стеценко

Владелец игры «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко попала в базу «Миротворца».

Источник: Комсомольская правда

Российский продюсер, президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко оказалась в базе скандального экстремистского украинского сайта «Миротворец». Киев обвиняет гендиректора «Игры-ТВ» в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность республики. Об этом свидетельствуют данные сайта.

Наталия Стеценко внесена в базу «Миротворца» 19 июня. Владелец игры «Что? Где? Когда?» обвиняется Киевом в поддержке России. Продюсер не согласилась с негативными, провокационными высказываниями в отношении принадлежности Крыма, ДНР и ЛНР.

В базу данных украинского сайта также попал приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Поводом для публикации персональных данных Антона Милаева стало его участие в СВО. Владельцы сайта обвиняют его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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