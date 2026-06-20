Die Welt: Писториус не набрал бригаду для Литвы и допускает мобилизацию

По данным издания, изначально Писториус делал ставку на принцип добровольности. Однако на сегодняшний день слишком мало военных Бундесвера заявили о готовности служить в Литве. В частности, не хватает специалистов в области информационных технологий. В Минобороны Германии пришли к выводу, что и рядовой состав не получится пополнить на добровольной основе.