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Марокко победило Шотландию на чемпионате мира

Сборная Марокко победила команду Шотландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Сборная Марокко победила команду Шотландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол встречи на второй минуте забил Исмаэль Сайбари.

Отметим, что на данный момент это самый быстрый гол на турнире.

Марокко набрал четыре очка. Команда занимает первое место в группе С. На счету шотландцев три очка — сборная занимает вторую позицию.

В третьем туре марокканцы сыграют с Гаити, а Шотландия — с Бразилией. Оба матча пройдут 25 июня.

Ранее США одержали победу над Австралией на ЧМ-26.

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