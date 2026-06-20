Марокко победило Шотландию на чемпионате мира

Сборная Марокко победила команду Шотландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.
Встреча на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол встречи на второй минуте забил Исмаэль Сайбари.
Отметим, что на данный момент это самый быстрый гол на турнире.
Марокко набрал четыре очка. Команда занимает первое место в группе С. На счету шотландцев три очка — сборная занимает вторую позицию.
В третьем туре марокканцы сыграют с Гаити, а Шотландия — с Бразилией. Оба матча пройдут 25 июня.
Ранее США одержали победу над Австралией на ЧМ-26.