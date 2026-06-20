Ученый рассказал, как долго продлится в Москве самый длинный день в году

ИРКУТСК, 20 июн — РИА Новости. Самый длинный день в году — 21 июня — продлится в Москве 17 часов 38 минут, рассказал РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
День летнего солнцестояния наступит 21 июня. Солнце в полдень поднимается на самую большую в течение года высоту и продолжительность светового дня будет максимальной.
«В Москве в этот день светило будет находиться над горизонтом на протяжении 17 часов и 38 минут», — рассказал ученый.
Он отметил, что самый длинный световой день среди городов России продлится 21 час 32 минуты в северном городе Северодвинске, а в Архангельске он будет на минуту меньше.
Продолжительность дня никогда не меняется только на экваторе — день и ночь всегда длятся по 12 часов.