Боец Григоренко рассказал, как сбежал из плена ВСУ

ДОНЕЦК, 20 июня. /ТАСС/. Разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко сбежал из плена спустя несколько минут после пленения. Как рассказал боец в беседе с ТАСС, солдата ВСУ, который попытался его пленить, подвела плохая физическая форма.
«Зашли в посадку, начался обстрел. Была окопная траншея, мы туда нырнули с напарником. Сидим, и что-то рядом взрывается, и я понимаю, что это не кассеты. Смотрю, граната прилетает. Я ее откинул, встаю, кричу, мол, свои, вроде, красные повязки. Там кричит в ответ: “Выходи, чтобы я бачив” (с укр. “видел” — прим. ТАСС). Поднял автомат, с руками поднятыми. Говорим, типа, сдаемся. А я вижу, что он из окопа быстро не вылезет, потому что слишком толстый. Форма его подвела, точнее, ее отсутствие», — рассказал разведчик.
После этого боец ударил украинского солдата прикладом автомата, и вместе с напарником рывком выпрыгнул из окопа и убежал. Он подчеркнул, что столкновение заняло всего несколько минут.