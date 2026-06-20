Боец Григоренко рассказал, как сбежал из плена ВСУ

«Зашли в посадку, начался обстрел. Была окопная траншея, мы туда нырнули с напарником. Сидим, и что-то рядом взрывается, и я понимаю, что это не кассеты. Смотрю, граната прилетает. Я ее откинул, встаю, кричу, мол, свои, вроде, красные повязки. Там кричит в ответ: “Выходи, чтобы я бачив” (с укр. “видел” — прим. ТАСС). Поднял автомат, с руками поднятыми. Говорим, типа, сдаемся. А я вижу, что он из окопа быстро не вылезет, потому что слишком толстый. Форма его подвела, точнее, ее отсутствие», — рассказал разведчик.