Спасатель поделился правилами прохода опасных участков в горах

«Лавиноопасные и камнеопасные участки нужно проходить до 10−11 часов утра в зависимости от температуры воздуха. Если идет резкое потепление, то в это время переходить такие опасные участки запрещено, потому что при смене температуры вероятность схода снежных лавин, камнепадов, ледопадов серьезно повышается. При переходе таких участков обязательно нужно ставить наблюдателя, который будет следить за переходом других участников, чтобы он заранее мог предупредить о каких-то угрозах — камнепадах или лавинах», — сказал Гулиев.