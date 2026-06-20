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Слуцкий: заявления Зеленского в адрес Лукашенко — провокация эскалации

Заявления Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации и расширения зоны конфликта. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Заявления Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации и расширения зоны конфликта. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта», — написал он в своём Telegram-канале.

Слуцкий также отметил, что угрозы в адрес Белоруссии Москва рассматривает как угрозы непосредственно для России.

Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия должна убрать технику, находящуюся в приграничных с Украиной районах, и пригрозил действиями в случае невыполнения этого требования.

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