Слуцкий: заявления Зеленского в адрес Лукашенко — провокация эскалации

Заявления Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации и расширения зоны конфликта. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта», — написал он в своём Telegram-канале.
Слуцкий также отметил, что угрозы в адрес Белоруссии Москва рассматривает как угрозы непосредственно для России.
Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия должна убрать технику, находящуюся в приграничных с Украиной районах, и пригрозил действиями в случае невыполнения этого требования.