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ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару, рассказал мэр города

Мэр Пухов: ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские боевики изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, перейдя от беспорядочных сбросов боеприпасов с тяжелых БПЛА на припаркованные автомобили к целенаправленным атакам FPV-дронами по микроавтобусам, грузовикам, генераторным установкам, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.

«ВСУ время от времени меняют тактику. Был период, когда они сбрасывали боеприпасы с тяжелых БПЛА на припаркованные во дворах автомобили — без разбора. Сейчас преимущественно работают FPV-дроны. В качестве целей они выбирают микроавтобусы и небольшие грузовые автомобили», — заявил РИА Новости Пухов.

Он добавил, что среди целей для ударных БПЛА ВСУ появились и генераторные установки, предназначенные для использования в случаях отключения основного электропитания.

«Начиная с июня была нанесена серия ударов по объектам резервной генерации на территории медицинского учреждения. Была серия ударов по объектам генерации, которые были установлены на случай блэкаута с целью обеспечения бесперебойной работы магазинов, и также была серия ударов даже по переносным генераторам мелких предпринимателей», — уточнил Пухов.

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