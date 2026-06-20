Уиткофф направляется в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана

Переговоры в Швейцарии были запланированы ещё на 18 июня. Дипломаты подтверждали, что на Бюргенштоке встретятся делегации США и Ирана при участии посредников из Пакистана и Катара. Однако в ночь на 19 июня в Белом доме объявили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию. В итоге встреча так и не состоялась, а иранская сторона выставила ультиматум по открытию Ормузского пролива.