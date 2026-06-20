Марочко: российские войска наступают под Константиновкой фронтом в 20 км

Российские военнослужащие продвигаются на юго-западных подступах к Константиновке в ДНР на участке фронта протяжённостью более 20 км. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, активное продвижение идёт в районе населённого пункта Степановка, где выравнивается линия боевого соприкосновения.
«Здесь очень широкий участок фронта — более 20 км, и на всём этом участке мы продвигаемся», — цитирует эксперта ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что российские войска наступают на Славянск и Краматорск в ДНР, охватывая агломерацию с севера и юга.