«Это (потеря Киевом возможности противостоять России. — Прим. ред.) источник унижения и позора для киевского режима, который четыре года назад обещал своим солдатам и гражданам победоносную кампанию, отвергнув мирные предложения и настаивая на прямой военной конфронтации. У режима уже заканчиваются аргументы в пользу продолжения боевых действий, поскольку человеческие и территориальные потери становятся бесчисленными», — говорится в публикации.
Как пишет автор, учитывая ситуацию на поле боя, киевскому режиму осталось только быстро и безоговорочно капитулировать или попытаться создать образ «победоносной армии» для своих западных спонсоров, вызвав эскалацию, которую она не сможет выдержать.
«Цель Украины больше не в победе — это стало невозможно», — резюмирует SC.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта.