«Это (потеря Киевом возможности противостоять России. — Прим. ред.) источник унижения и позора для киевского режима, который четыре года назад обещал своим солдатам и гражданам победоносную кампанию, отвергнув мирные предложения и настаивая на прямой военной конфронтации. У режима уже заканчиваются аргументы в пользу продолжения боевых действий, поскольку человеческие и территориальные потери становятся бесчисленными», — говорится в публикации.