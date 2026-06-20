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СМИ: ВС России опозорили и унизили Зеленского

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Успехи российской армии в СВО являются унижением для Украины, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала Strategic Culture.

Источник: © РИА Новости

«Это (потеря Киевом возможности противостоять России. — Прим. ред.) источник унижения и позора для киевского режима, который четыре года назад обещал своим солдатам и гражданам победоносную кампанию, отвергнув мирные предложения и настаивая на прямой военной конфронтации. У режима уже заканчиваются аргументы в пользу продолжения боевых действий, поскольку человеческие и территориальные потери становятся бесчисленными», — говорится в публикации.

Как пишет автор, учитывая ситуацию на поле боя, киевскому режиму осталось только быстро и безоговорочно капитулировать или попытаться создать образ «победоносной армии» для своих западных спонсоров, вызвав эскалацию, которую она не сможет выдержать.

«Цель Украины больше не в победе — это стало невозможно», — резюмирует SC.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта.