Посол России назвал стратегической ошибкой отказ Молдавии от рынка СНГ

«Молдавия не имеет пока никаких гарантий от Евросоюза, что ее заявка на вступление в это объединение будет поддержана, и более того, что ее товары, которые она производит, будут находить своего потребителя. И вообще допуск будет обеспечен на равных условиях с другими к рынкам ЕС, которые действительно большие, объемные, но там очень много высокого уровня конкуренции со стороны других стран», — подчеркнул Озеров.