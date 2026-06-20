Посол России назвал стратегической ошибкой отказ Молдавии от рынка СНГ

Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
«Молдавия заявляет о выходе из СНГ, тем самым она ставит под вопрос возможность работы в рамках зоны свободной торговли и других механизмов СНГ, которые предоставляли определенные привилегии для Республики Молдова. И это уже не наш вопрос. Мы не выступали инициаторами этого. Это инициатива Молдавии, которая, на наш взгляд, совершает стратегическую ошибку», — сказал Озеров.
Российский посол отметил, что стратегическая ошибка заключается еще и в том, что Европейский союз на данный момент не дал Молдавии никаких гарантий.
«Молдавия не имеет пока никаких гарантий от Евросоюза, что ее заявка на вступление в это объединение будет поддержана, и более того, что ее товары, которые она производит, будут находить своего потребителя. И вообще допуск будет обеспечен на равных условиях с другими к рынкам ЕС, которые действительно большие, объемные, но там очень много высокого уровня конкуренции со стороны других стран», — подчеркнул Озеров.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.