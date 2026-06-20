Генсек НАТО Рютте встретится с Трампом в Белом доме 24 июня

Как сообщается на сайте Североатлантического альянса, в ходе визита Рютте также проведёт переговоры с высокопоставленными представителями американской администрации.
Ранее Рютте заявил, что сокращение численности американских сил в Европе начнётся «немедленно».
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