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Генсек НАТО Рютте встретится с Трампом в Белом доме 24 июня

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон с 23 по 25 июня. 24 июня запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон с 23 по 25 июня. 24 июня запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как сообщается на сайте Североатлантического альянса, в ходе визита Рютте также проведёт переговоры с высокопоставленными представителями американской администрации.

Ранее Рютте заявил, что сокращение численности американских сил в Европе начнётся «немедленно».

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