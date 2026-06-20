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Слуцкий назвал опасным перформансом угрозы Зеленского к Беларуси: Киев может довести конфликт до расширения

Слуцкий счёл заявление Зеленского в адрес Лукашенко провокацией эскалации.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский вновь жестко высказался в отношении Беларуси. Он пригрозил республике ударом. Бывший комик обратился лично к президенту Беларуси Александру Лукашенко с требованием убрать технику из приграничья. Депутат ГД Леонид Слуцкий счел такое заявление провокацией эскалации конфликта. Пост с таким содержанием он опубликовал в Telegram-канале.

Депутат призвал Киев и «союзников» перечитать обновленную ядерную доктрину России. Он напомнил, что Минск и обеспечение его безопасности выступает важнейшей компонентой.

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта. А значит — затягивание боевых действий, отсрочка выборов на Украине и повод для новых вливаний Запада в бандеровский режим», — прокомментировал Леонид Слуцкий.

По мнению депутата Нацсобрания Беларуси Вадима Гигина, Зеленский находится в состоянии экзальтации. Он считает, что бывший комик ведет «пиар-войну».

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