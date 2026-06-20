Слуцкий назвал опасным перформансом угрозы Зеленского к Беларуси: Киев может довести конфликт до расширения

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта. А значит — затягивание боевых действий, отсрочка выборов на Украине и повод для новых вливаний Запада в бандеровский режим», — прокомментировал Леонид Слуцкий.