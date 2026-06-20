Вэнс заявил, что Израиль пытается влиять на политику США

Об этом он сообщил в интервью подкасту журналистки Элли Бет Стаки.
«Израиль, как и многие другие страны, пытается влиять на американскую политику», — отметил Вэнс.
При этом вице-президент подчеркнул, что воспринимает это как данность.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтону нужно следить за тем, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оставался в здравом уме.
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