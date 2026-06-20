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Вэнс заявил, что Израиль пытается влиять на политику США

Вэнс заявил, что Израиль пытается влиять на политику Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Израиль предпринимает попытки оказывать воздействие на американскую политику.

Об этом он сообщил в интервью подкасту журналистки Элли Бет Стаки.

«Израиль, как и многие другие страны, пытается влиять на американскую политику», — отметил Вэнс.

При этом вице-президент подчеркнул, что воспринимает это как данность.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтону нужно следить за тем, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оставался в здравом уме.

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