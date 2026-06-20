Дмитриев прокомментировал слова Туска о конфликте между Польшей и Украиной

26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. Польский президент Кароль Навроцкий в качестве ответной меры принял решение лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей госнаграды республики. Позже Туск в X призвал Зеленского и Навроцкого «смягчить эмоции и не нагнетать напряжение».