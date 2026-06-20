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Дмитриев прокомментировал слова Туска о конфликте между Польшей и Украиной

Глава РФПИ заявил, что польский премьер вмешался, чтобы защитить сторонников нацизма.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск пытается защищать нацистов, в то время как президент республики Кароль Навроцкий разоблачает их, лишив Владимира Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого орла. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Х.

26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. Польский президент Кароль Навроцкий в качестве ответной меры принял решение лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей госнаграды республики. Позже Туск в X призвал Зеленского и Навроцкого «смягчить эмоции и не нагнетать напряжение».

«Польский премьер Туск вмешался, чтобы защитить сторонников нацизма, которых разоблачил польский президент Навроцкий», — написал Дмитриев.

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