Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Самарской области объявили опасность атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Внимание! На территории Самарской области действует режим “Беспилотная опасность”, — написал Федорищев в канале на платформе “Макс”.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше