В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Внимание! На территории Самарской области действует режим “Беспилотная опасность”, — написал Федорищев в канале на платформе “Макс”.
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