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Эксперт рассказал, от чего зависит скорость мобильного интернета

Кусков: скорость мобильного интернета зависит от удаленности от станций.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Скорость мобильного интернета зависит сразу от нескольких факторов, главные из них — удаленность устройства от базовых станций и наличие преград для сигнала, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Масса вариантов того, почему может человек получать какую-то не очень высокую скорость мобильного интернета. Это зависит от удаленности устройства от базовой станции, ее настройки, поворота сектора в вашу сторону», — сообщил он.

Кроме того, важно и пространство, где человек пользуется интернетом: в закрытых пространствах, например, лифтах или на парковках может быть не только низкая скорость, но и вовсе отсутствие связи.

Кусков также указал, что на цокольных и высоких этажах может понадобиться установка дополнительного оборудования, поскольку туда интернет может «доходить» с перебоями.

Наконец, на скорости мобильного интернета может сказаться и возраст устройства: если телефон уже плохо работает и не справляется с базовыми задачами, то у интернет-соединения также будут перебои.