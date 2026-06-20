Эксперт рассказал, от чего зависит скорость мобильного интернета

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Скорость мобильного интернета зависит сразу от нескольких факторов, главные из них — удаленность устройства от базовых станций и наличие преград для сигнала, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
«Масса вариантов того, почему может человек получать какую-то не очень высокую скорость мобильного интернета. Это зависит от удаленности устройства от базовой станции, ее настройки, поворота сектора в вашу сторону», — сообщил он.
Кроме того, важно и пространство, где человек пользуется интернетом: в закрытых пространствах, например, лифтах или на парковках может быть не только низкая скорость, но и вовсе отсутствие связи.
Кусков также указал, что на цокольных и высоких этажах может понадобиться установка дополнительного оборудования, поскольку туда интернет может «доходить» с перебоями.
Наконец, на скорости мобильного интернета может сказаться и возраст устройства: если телефон уже плохо работает и не справляется с базовыми задачами, то у интернет-соединения также будут перебои.