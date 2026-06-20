Посол Озеров: Молдавия совершает стратегическую ошибку, отказываясь от рынка СНГ

По словам дипломата, решение Кишинёва ставит под вопрос участие Молдавии в зоне свободной торговли и других механизмах, которые предоставляли стране определённые преференции.
Озеров также отметил, что Евросоюз пока не дал Кишинёву гарантий ни по поводу вступления в объединение, ни относительно допуска молдавской продукции на рынки ЕС на равных условиях с товарами других стран.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что ЕС официально начал переговоры о членстве Молдавии.
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