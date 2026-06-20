Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии разыскивают двух мужчин, пропавших во время поездки на лодках

В Якутии ведутся поиски двух мужчин, которые 13 июня выехали на лодках из Якутска в Жиганский район и не прибыли к месту назначения. Об этом сообщили в Службе спасения республики.

В Якутии ведутся поиски двух мужчин, которые 13 июня выехали на лодках из Якутска в Жиганский район и не прибыли к месту назначения. Об этом сообщили в Службе спасения республики.

По данным ведомства, пропавшие — отец и сын. Они направлялись на метеостанцию Джарджан на двух лодках.

В последний раз мужчин видели в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. В это время, как отмечается, наблюдался сильный ураганный ветер.

Ситуация находится на контроле Службы спасения Якутии.

Ранее в Иркутской области полицейские спасли троих мужчин, которые пропали во время поездки за черемшой.