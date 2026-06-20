В Якутии разыскивают двух мужчин, пропавших во время поездки на лодках

В Якутии ведутся поиски двух мужчин, которые 13 июня выехали на лодках из Якутска в Жиганский район и не прибыли к месту назначения. Об этом сообщили в Службе спасения республики.
По данным ведомства, пропавшие — отец и сын. Они направлялись на метеостанцию Джарджан на двух лодках.
В последний раз мужчин видели в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. В это время, как отмечается, наблюдался сильный ураганный ветер.
Ситуация находится на контроле Службы спасения Якутии.
Ранее в Иркутской области полицейские спасли троих мужчин, которые пропали во время поездки за черемшой.