Священник рассказал, что сделать в День памяти и скорби

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Верующим в День памяти и скорби можно прийти в любой московский храм, чтобы помочь нынешним героям, которые участвуют в СВО, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.
«Память о Великой Победе должна для нас быть всегда тем стержнем, который и сегодня позволяет нам быть вместе, помогать нашим нынешним героям, бойцам на фронте — всем, кто участвует в СВО. Прихожане московских храмов очень активно действуют сообща, чтобы приближалась победа над укронацистами», — сказал отец Александр.
Он напомнил, что Московская епархия организует в столице «огромное количество помощи для бойцов на фронте» — это сбор гуманитарного груза, плетение маскировочных сетей, набор волонтеров в новые регионы России.
«Всем, кто хочет помочь нашим бойцам, и не знает, как это сделать, можно прийти в любой московский храм и найти информацию, какую помощь оказывает этот храм, и в чем человек может оказаться полезным. Как и во время Великой Отечественной, так и сейчас наша общая задача — помогать воинам и помнить о том, что мы все делаем общее дело», — заключил собеседник агентства.
В России 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В стране отмечается День памяти и скорби. 22 июня 1941 года патриарший местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) направил патриотическое послание к пастырям и верующим в связи с нападением Германии на СССР, благословив защищать Родину.