Священник рассказал, что сделать в День памяти и скорби

«Всем, кто хочет помочь нашим бойцам, и не знает, как это сделать, можно прийти в любой московский храм и найти информацию, какую помощь оказывает этот храм, и в чем человек может оказаться полезным. Как и во время Великой Отечественной, так и сейчас наша общая задача — помогать воинам и помнить о том, что мы все делаем общее дело», — заключил собеседник агентства.