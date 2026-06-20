Число сбитых БПЛА в Севастополе выросло до пяти

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбиты пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава города в субботу сообщил о воздушной тревоге, позже — о двух сбитых БПЛА в Севастополе.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
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