Пять украинских беспилотников уничтожены над Севастополем

В небе над Севастополем уничтожены пять украинских беспилотников, сообщил губернатор губернатор Михаил Развожаев.
В своём Telegram-канале он уточнил, что воздушные цели были уничтожены в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что средства ПВО армии России уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.
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