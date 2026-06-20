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Миллер назвал оправданным решение лишить Зеленского ордена

Бывший премьер Польши поддержал решение Нарвоцкого лишить Зеленского ордена Белого орла.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что решение президента страны Кароля Нарвоцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла является полностью оправданным.

«Нельзя ожидать уважения к польской исторической памяти, одновременно прославляя формирования, ответственные за преступления против поляков», — отметил Миллер на своей официальной странице в соцсети X*.

Бывший премьер также указал на то, что государство, уважающее свою историю, обязано быть последовательным в подобных вопросах, что и продемонстрировал Нарвоцкий.

Напомним, что ранее польский лидер объявил о лишении Зеленского государственной награды в связи с героизацией нацистов на Украине.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также выступил с предложением о награждении Зеленского нацистским Железным крестом вместо польского ордена.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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