NYT: разведка США считает, что Израиль продолжит удары по «Хезболле»

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится под «серьёзным внутриполитическим давлением» и, как ожидается, не откажется от ударов по «Хезболле», которую в стране считают одной из главных угроз безопасности.
«Разведывательные службы США считают, что Израиль, вероятно, продолжит такие операции, даже если они будут препятствовать переговорам между Ираном и Соединёнными Штатами», — говорится в статье.
Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что израильские войска останутся на юге Ливана столько времени, сколько потребуется для обеспечения безопасности страны.