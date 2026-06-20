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NYT: разведка США считает, что Израиль продолжит удары по «Хезболле»

Американская разведка пришла к выводу, что Израиль, вероятно, продолжит военные операции против ливанского движения «Хезболла», несмотря на соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Американская разведка пришла к выводу, что Израиль, вероятно, продолжит военные операции против ливанского движения «Хезболла», несмотря на соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится под «серьёзным внутриполитическим давлением» и, как ожидается, не откажется от ударов по «Хезболле», которую в стране считают одной из главных угроз безопасности.

«Разведывательные службы США считают, что Израиль, вероятно, продолжит такие операции, даже если они будут препятствовать переговорам между Ираном и Соединёнными Штатами», — говорится в статье.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что израильские войска останутся на юге Ливана столько времени, сколько потребуется для обеспечения безопасности страны.

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