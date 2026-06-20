В Киеве высказались о вторжении ВСУ в Белоруссию

Издание предположило несколько вариантов развития событий после угроз Зеленского. Утверждается, что в первом случае он не намерен воплощать свои угрозы в жизнь, а делает ставку на ответные меры со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Во втором сценарии же Зеленский действительно может попытаться вторгнуться в страну с целью дестабилизации там политической обстановки.