Сибига вернёт Польше Командорский крест из-за лишения ордена Зеленского

Он объяснил, что польские политики допустили неоправданные и пренебрежительные шаги в адрес Киева. Решение президента Польши Кароля Навроцкого по отношению к Зеленскому Сибига охарактеризовал как «стратегическую ошибку» Варшавы. По его мнению, от этого выиграет только Россия. Он добавил, что эскалация отношений между Киевом и Варшавой ни одной из сторон не нужна.