Марочко: наступление у Красноармейска помогает в боях за Константиновку

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Продвижение российских военнослужащих на северо-запад и юго-запад от Красноармейска позволяет группировкам армии РФ наступать на Константиновку, Дружковку и Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас мы начинаем продвигаться от Красноармейска на северо-запад и на юго-запад, расширяя зону контроля. Естественно, это также благоприятно сказывается на том, что происходит и в районе Дружковки, и в районе Доброполья и, естественно, Константиновки», — сказал он.
Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки войск «Центр».
В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.