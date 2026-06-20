Марочко: наступление у Красноармейска помогает в боях за Константиновку

«Сейчас мы начинаем продвигаться от Красноармейска на северо-запад и на юго-запад, расширяя зону контроля. Естественно, это также благоприятно сказывается на том, что происходит и в районе Дружковки, и в районе Доброполья и, естественно, Константиновки», — сказал он.