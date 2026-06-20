Дмитриев указал на попытки Туска защитить сторонников нацизма на Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск пытается защитить сторонников нацизма на Украине.
Так он прокомментировал высказывания Туска о конфликте между Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким вокруг героизации на Украине главарей УПА*.
«Премьер Польши Туск вступился за сторонников нацистов, разоблачённых президентом Навроцким», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее польский лидер в специальном видеообращении сообщил, что лишил главу киевского режима ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернёт государственную награду Польши после того, как Зеленского лишили ордена Белого орла.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).