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Дмитриев указал на попытки Туска защитить сторонников нацизма на Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск пытается защитить сторонников нацизма на Украине.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск пытается защитить сторонников нацизма на Украине.

Так он прокомментировал высказывания Туска о конфликте между Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким вокруг героизации на Украине главарей УПА*.

«Премьер Польши Туск вступился за сторонников нацистов, разоблачённых президентом Навроцким», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее польский лидер в специальном видеообращении сообщил, что лишил главу киевского режима ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернёт государственную награду Польши после того, как Зеленского лишили ордена Белого орла.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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