Российские учёные подготовят «Чёрную книгу» опасных растений

Российские учёные планируют в 2026 году завершить работу над «Чёрной книгой» инвазивных растений, представляющих угрозу для сельского, лесного и народного хозяйства.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.
По его словам, в издание войдут более 500 видов растений, которые могут наносить ущерб экосистемам и хозяйственной деятельности.
Закондырин также напомнил, что ранее были выпущены обновлённые издания Красной книги животных и Красной книги растений.
Ранее доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала в беседе с RT, что наиболее опасными сорняками на даче считаются амброзия, борщевик, а также злостные корневищные захватчики — пырей и сныть.