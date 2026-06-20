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Российские учёные подготовят «Чёрную книгу» опасных растений

Российские учёные планируют в 2026 году завершить работу над «Чёрной книгой» инвазивных растений, представляющих угрозу для сельского, лесного и народного хозяйства.

Российские учёные планируют в 2026 году завершить работу над «Чёрной книгой» инвазивных растений, представляющих угрозу для сельского, лесного и народного хозяйства.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

По его словам, в издание войдут более 500 видов растений, которые могут наносить ущерб экосистемам и хозяйственной деятельности.

Закондырин также напомнил, что ранее были выпущены обновлённые издания Красной книги животных и Красной книги растений.

Ранее доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала в беседе с RT, что наиболее опасными сорняками на даче считаются амброзия, борщевик, а также злостные корневищные захватчики — пырей и сныть.