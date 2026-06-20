Российские учёные подготовят «Чёрную книгу» опасных растений

Ранее доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала в беседе с RT, что наиболее опасными сорняками на даче считаются амброзия, борщевик, а также злостные корневищные захватчики — пырей и сныть.