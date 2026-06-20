В СК объяснили, почему не всех допустили к поискам Усольцевых

«СК не пустил меня на поиски. Я хотел поехать с “ЛизаАлерт”, они мне сказали, что необходимо подтверждение от СК, а СК отказал. Официально сказали, что не могут рисковать жизнью гражданских, но “ЛизаАлерт” пустили, хотя они волонтеры. Мне сказали, что в лес их (волонтеров — ред.) не пустят, ровно как и меня, потому что медведей много», — сказал он.