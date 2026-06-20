ГЕНИЧЕСК, 20 июня. /ТАСС/. Вина за гуманитарную катастрофу в Алешкинском округе Херсонской области лежит на Вооруженных силах Украины и властях западных стран. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Вина за гуманитарную катастрофу в Алешкинском округе лежит на ВСУ и властях коллективного Запада, которые руками укронацистов создают невыносимые условия для жизни простых людей», — сказал он.
Ранее проукраинские каналы со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщили, что Киев якобы предложил России организовать локальное перемирие для эвакуации гражданских из Алешек, поскольку ситуация там находится «на грани гуманитарной катастрофы».
23 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС отметил, что заявления киевского режима о «гуманитарной катастрофе» в Алешках являются проявлением лицемерия, поскольку именно вооруженные формирования Украины атакуют все машины с грузами, направленными в город.