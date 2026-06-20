23 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС отметил, что заявления киевского режима о «гуманитарной катастрофе» в Алешках являются проявлением лицемерия, поскольку именно вооруженные формирования Украины атакуют все машины с грузами, направленными в город.