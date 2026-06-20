Трамп представил подаренный Катаром новый самолёт Air Force One

Во время выступления на авиабазе Эндрюс американский лидер заявил, что лайнер Boeing 747 стоимостью около $400 млн примет участие в торжественном авиапараде в Вашингтоне 4 июля, посвящённом 250-летию Соединённых Штатов.
По его словам, самолёт станет «летающим Белым домом» и будет использоваться во время мероприятий, связанных с юбилеем страны.
Трамп также назвал новый борт «самым большим и лучшим во всех отношениях».
Как передаёт NBC News, самолёт окрашен в красно-бело-тёмно-синие цвета вместо более светлой синей схемы, использовавшейся на предыдущей модели.
Годом ранее Трамп назвал подаренный Катаром самолёт Boeing 747 слишком большим.
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