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Трамп представил подаренный Катаром новый самолёт Air Force One

Президент США Дональд Трамп представил новый самолёт Air Force One, который был подарен Катаром.

Президент США Дональд Трамп представил новый самолёт Air Force One, который был подарен Катаром.

Во время выступления на авиабазе Эндрюс американский лидер заявил, что лайнер Boeing 747 стоимостью около $400 млн примет участие в торжественном авиапараде в Вашингтоне 4 июля, посвящённом 250-летию Соединённых Штатов.

По его словам, самолёт станет «летающим Белым домом» и будет использоваться во время мероприятий, связанных с юбилеем страны.

Трамп также назвал новый борт «самым большим и лучшим во всех отношениях».

Как передаёт NBC News, самолёт окрашен в красно-бело-тёмно-синие цвета вместо более светлой синей схемы, использовавшейся на предыдущей модели.

Годом ранее Трамп назвал подаренный Катаром самолёт Boeing 747 слишком большим.

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