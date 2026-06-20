Беспилотник обнаружили на пляже в Турции

Беспилотник обнаружили на пляже в провинции Бартын на севере Турции. Обломки выбросило волнами на берег Черного моря, сообщает газета Sozcu.
На место прибыли специалисты по обезвреживанию бомб. Установить происхождение БПЛА не удалось. Обломки забрали представители жандармерии. Их отправят в Анкару для детального изучения.
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