Уиткофф направляется в Швейцарию на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию для проведения переговоров с иранскими представителями, сообщает журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на собственные источники.
Вместе с господином Уиткоффом в переговорах примет участие Джаред Кушнер, занимающийся предпринимательством, который, по уточненной информации, уже находится в Швейцарии. Об этом Равид сообщил в своем официальном аккаунте в социальной сети X*.
По данным источников, в рамках предстоящих обсуждений планируется первый раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по вопросу возможного соглашения относительно ядерной программы.
Ранее востоковед Олег Макаренко выразил мнение, что главной проблемой переговоров между США и Ираном является позиция Израиля.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.