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Уиткофф направляется в Швейцарию на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Уиткофф направляется в Швейцарию для проведения переговоров с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию для проведения переговоров с иранскими представителями, сообщает журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на собственные источники.

Вместе с господином Уиткоффом в переговорах примет участие Джаред Кушнер, занимающийся предпринимательством, который, по уточненной информации, уже находится в Швейцарии. Об этом Равид сообщил в своем официальном аккаунте в социальной сети X*.

По данным источников, в рамках предстоящих обсуждений планируется первый раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по вопросу возможного соглашения относительно ядерной программы.

Ранее востоковед Олег Макаренко выразил мнение, что главной проблемой переговоров между США и Ираном является позиция Израиля.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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