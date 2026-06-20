Калининградский суд приговорил мужчину к 12 годам за госизмену

Установлено, что в 2023 году мужчина, находясь за пределами России, совершил девять денежных переводов на общую сумму 1 371 рубль 95 копеек в пользу иностранных организаций, которые, по данным суда, финансировали вооружённые формирования и Вооружённые силы Украины.