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Калининградский суд приговорил мужчину к 12 годам за госизмену

Калининградский областной суд признал гражданина России виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Калининградский областной суд признал гражданина России виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что в 2023 году мужчина, находясь за пределами России, совершил девять денежных переводов на общую сумму 1 371 рубль 95 копеек в пользу иностранных организаций, которые, по данным суда, финансировали вооружённые формирования и Вооружённые силы Украины.

Кроме того, осуждённому назначен один год ограничения свободы. В доход государства также конфискованы мобильный телефон, с которого осуществлялись переводы, и перечисленные денежные средства.

Ранее стало известно, что жителя Забайкальского края 2006 года рождения приговорили к девяти годам колонии за передачу Киеву сведений об объектах ВС России и волонтёрских организаций в регионе.