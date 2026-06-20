Макрону и Зеленскому напомнили случай с белым порошком в поезде

Психиатр, врач-нарколог Василий Шуров в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил приказ премьер-министра Франции Себастьена Лекорню о прохождении проверок на употребление наркотиков для всех сотрудников французских министерств.
Напомним, газета Le Monde со ссылкой на распоряжение уточнила, что проверки будут проводиться через тесты слюны. Они будут носить «внезапный характер».
Кроме того, министрам поручено составить перечни сотрудников правительства для возможного регулярного тестирования, направить премьер-министру план проверок, а после — ежемесячно отчитываться о его выполнении.
По данным издания Politico, если тест окажется положительным, последуют различные санкции, в том числе дисциплинарного характера.
Шуров, комментируя эту инициативу, напомним об эпизоде с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который на видео попытался спрятать странный белый сверток. Тогда пользователи предположили, что это запрещенные вещества.
«Что касается внезапных проверок, мы еще помним, как Макрон прятал “салфетку” в поезде. И теперь то, что они сами себя будут внезапно проверять, — это смешно. Не исключено, что проверки будут согласовываться за месяц или более длительный срок. К тому же, мы помним случай его “коллеги” Владимира Зеленского. Когда он шел на выборы, он сдавал тесты в лаборатории демонстративно. Вот только лаборатория была дружеская, и ничего не нашла», — пояснил врач.
Ранее Зеленский попал в прямой эфир в странном состоянии. Он стоял безразлично во время речи Урсулы фон дер Ляйен, а иногда и вовсе «зависал».
Нарколог Василий Шуров объяснил его поведение.