Макрону и Зеленскому напомнили случай с белым порошком в поезде

«Что касается внезапных проверок, мы еще помним, как Макрон прятал “салфетку” в поезде. И теперь то, что они сами себя будут внезапно проверять, — это смешно. Не исключено, что проверки будут согласовываться за месяц или более длительный срок. К тому же, мы помним случай его “коллеги” Владимира Зеленского. Когда он шел на выборы, он сдавал тесты в лаборатории демонстративно. Вот только лаборатория была дружеская, и ничего не нашла», — пояснил врач.