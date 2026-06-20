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Слуцкий заявил, что слова Зеленского в адрес Лукашенко являются эскалацией

Глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в субботу, 20 июня, высказался, что слова украинского президента Владимира Зеленского в адрес главы Белоруссии Александра Лукашенко являются эскалацией.

Глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в субботу, 20 июня, высказался, что слова украинского президента Владимира Зеленского в адрес главы Белоруссии Александра Лукашенко являются эскалацией.

— Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс в расчете на западную публику. Это провокация эскалации и расширения зоны конфликта, — написал он в Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что обеспечение безопасности Белоруссии является важнейшей компонентой обновленной ядерной доктрины Российской Федерации, и Москва рассматривает угрозы для Минска как непосредственные угрозы для нее самой.

По словам политика, украинский лидер, выступая с угрозами в адрес Белоруссии, игнорирует роль западных стран в конфликте на Украине, тогда как Германия, Франция и Британия фактически являются его участниками и не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Минска.

19 июня Владимир Зеленский пригрозил Александру Лукашенко ударами по территории республики в связи с наличием в приграничной зоне техники, которая якобы корректирует огонь.

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