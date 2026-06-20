Слуцкий заявил, что слова Зеленского в адрес Лукашенко являются эскалацией

По словам политика, украинский лидер, выступая с угрозами в адрес Белоруссии, игнорирует роль западных стран в конфликте на Украине, тогда как Германия, Франция и Британия фактически являются его участниками и не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Минска.