Слуцкий заявил, что слова Зеленского в адрес Лукашенко являются эскалацией

Глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в субботу, 20 июня, высказался, что слова украинского президента Владимира Зеленского в адрес главы Белоруссии Александра Лукашенко являются эскалацией.
— Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс в расчете на западную публику. Это провокация эскалации и расширения зоны конфликта, — написал он в Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что обеспечение безопасности Белоруссии является важнейшей компонентой обновленной ядерной доктрины Российской Федерации, и Москва рассматривает угрозы для Минска как непосредственные угрозы для нее самой.
По словам политика, украинский лидер, выступая с угрозами в адрес Белоруссии, игнорирует роль западных стран в конфликте на Украине, тогда как Германия, Франция и Британия фактически являются его участниками и не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Минска.
19 июня Владимир Зеленский пригрозил Александру Лукашенко ударами по территории республики в связи с наличием в приграничной зоне техники, которая якобы корректирует огонь.