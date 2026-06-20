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Кошта заявил о желании ЕС установить дипканал связи с Россией

Глава Европейского совета Антониу Кошта 19 июня заявил, что Евросоюзу (ЕС) необходимо становить прямой дипломатический канал связи с Россией.

Источник: РИА "Новости"

«Нам необходимо иметь прямой канал дипломатического общения с Россией. К сожалению время для переговоров еще не пришло, но в любом случае нам нужно установить немедленно прямой контакт, потому что нам нужно их выслушать и мы нуждаемся в нем, чтобы обратиться к ним», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Кроме того, Кошта подчеркнул, что ЕС не может выступать в роли посредника в переговорах по Украине, поскольку поддерживает Киев и продолжит делать это и после завершения конфликта.

Кошта в этот же день пошутил, что его хотят сделать переговорщиком с Россией, потому что он «не нравится» коллегам в Брюсселе.

До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал ЕС за долгие переговоры насчет диалога с Россией. По его словам, некоторые считают, что говорить должен только президент Украины Владимир Зеленский, другие — что только Европа, третьи — что не хотят, чтобы кто-то говорил от их имени.

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