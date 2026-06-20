Кошта заявил о желании ЕС установить дипканал связи с Россией

«Нам необходимо иметь прямой канал дипломатического общения с Россией. К сожалению время для переговоров еще не пришло, но в любом случае нам нужно установить немедленно прямой контакт, потому что нам нужно их выслушать и мы нуждаемся в нем, чтобы обратиться к ним», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.